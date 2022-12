Furtwangen (dpa/lsw) - Die Maschine eines Metallverarbeitungsbetriebs in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat Feuer gefangen. Funken hatten den Brand am Donnerstag wohl ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf mehr als eine Million Euro geschätzt. Ein 46 Jahre alter Mitarbeiter kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Brand an der CNC-Dreh- und Metall-Schälmaschine konnte den Angaben nach schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde nicht beschädigt.

Mitteilung der Polizei