Beim zweiten Teil der Pfalzmeisterschaften gingen im Neustadter Stadion die Hoch-, Weit- und Dreispringer an den Start. Viele Titel landeten in der Südpfalz. Jan Grammer zeigte in der Klasse M 13 einen besonders weiten Sprung.

Hochspringer Benjamin Marwitz vom TV Nußdorf sicherte sich den Titel der U 20. Ab 1,75 Meter nahm er alle Höhen bis auf die neue Bestmarke und Siegerhöhe von 1,93 Meter ohne Fehlversuch. Diese