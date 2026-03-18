Die Musikfreunde Wörth bringen am Karfreitag, 3. April, um 18 Uhr in der mittelalterlichen Kirche Minfeld die Markus-Passion zur Aufführung.

Das um 1702 entstandene Werk ist nicht zweifelsfrei einem Komponisten zuzuschreiben, es war wohl eher Gottfried Keiser als sehr Sohn Reinhard Keiser. Dabei handelt es sich um eines der eindrucksvollsten Werke geistlicher Musik, das die Passionsgeschichte nach dem Evangelisten Markus in einer besonders klaren, dramatischen und zugleich tief berührenden Form erzählt.

„Das Werk verbindet musikalische Ausdruckskraft, erzählerische Intensität und eine zeitlose spirituelle Botschaft“, sagt Boris Yoffe, der die musikalische Gesamtleitung der Minfelder Aufführung hat. „Die Markus-Passion zeichnet sich durch ihre unmittelbare Emotionalität und ihre besondere dramaturgische Struktur aus, die das Publikum unmittelbar in das Geschehen hineinzieht.“ Johann Sebastian Bach hat neben seiner eigenen Markuspassion nachweislich auch Keisers Werk mehrfach aufgeführt. Es könne durchaus als Vorlage für die Bachschen Passionen gesehen werden, nicht nur was den formalen Aufbau in Arien und Chorälen betrifft. Unüberhörbar wird dies bei den Jesus-Worten, die bei Bach und Keiser mit einem weichen Streicher-Satz unterlegt sind.

1000 Jahre alte Kirche

Yoffe, Komponist, Musikwissenschaftler und Essayist, präsentiert eine Interpretation, die historische Authentizität mit moderner Klangsprache verbindet – mit Christoph Stengel als Jesus, Hans-Joachim Weimar als Evangelist, Solisten, Vokalensemble und das Orchester der Musikfreunde Wörth.

Die rund tausend Jahre alte Minfelder Kirche mit ihren Wandmalereien aus dem 13. und 15. Jahrhundert bietet dafür einen eindrucksvollen Rahmen – ein Zusammenspiel mittelalterlicher Architektur und barocker Klangkunst. Besucher können sich vor Ort über den Fortschritt der Restaurierungsarbeiten im Altarraum informieren und erste Funde bislang verborgener Wandmalereien bestaunen. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen dem Erhalt des historischen Bauwerks zugute.