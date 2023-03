Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich wollte sie das gar nicht. Marisa dos Reis Nunes, die seit 20 Jahren als Mariza Menschen mit ihrem Fado verzaubert, wollte lieber Jazz und Soul singen. Doch am Ende hat sie sich doch der melancholisch verhangenen Musik ihrer Heimat Portugals hingegeben. Im Oktober kommt sie nach Karlsruhe – so Corona will.

Verschattete Genres wie den Fado gibt's ja mehrere. Das bekannteste Beispiel ist der Blues. Dem Klischee zufolge hat ein Mann den Blues, wenn die Frau fort, der Hund tot und der Whisky leer ist. Das Fado-Gefühl