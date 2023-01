Für ihre Reportage «Ein Land, zwei Welten» erhält Marina Klimchuk in diesem Jahr den Caritas-Journalistenpreis. Das teilte die Caritas Baden-Württemberg am Mittwoch mit.

Stuttgart (dpa/lsw) - Erschienen ist die Reportage in der „Badischen Zeitung“. Sie handelt von zwei Frauen, die in einem Bus aus der Ukraine nach Deutschland flüchten und sich zunächst anfreunden - bis sie merken, wie unterschiedlich sie auf ihre Heimat blicken. Klimchuk stelle das vom Krieg heimgesuchte Land in einer bisher nicht bekannten Tiefe vor, heißt es in der Caritas-Mitteilung. „Damit wirft der Beitrag implizit die Frage auf, wie damit umgegangen wird, wenn die Waffen eines Tages schweigen.“

Zweitplatziert sind Jonas Weyrosta für seine im Deutschlandfunk Kultur gesendete Radio-Reportage „Meine Mutter, die Dorfkrankenschwester“ sowie das Autorenduo Uwe Kassai und Susanne Böhm für den Film „Machen statt warten - Menschen von der Straße helfen sich selbst“, der im Ersten ausgestrahlt wurde.

Die beiden Caritasverbände der Erzdiözese Freiburg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart vergeben den Journalistenpreis zum 34. Mal und wollen damit nach eigenen Angaben „herausragende publizistische Beiträge im sozialen Bereich“ würdigen. Erstplatzierte erhalten 3000 Euro, Zweitplatzierte 1500 Euro.

