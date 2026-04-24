Die in Bad Kreuznach lebende Autorin Marie Lacrosse hat in der Landauer Stadtbibliothek ihr üppiges Werk „Montmartre – Traum und Schicksal“ vorgestellt.

„Das war die umfangreichste Recherche, die ich je bei einem Buchprojekt gemacht habe“, sagt Marie Lacrosse. „Ich hätte tausend Seiten schreiben können.“ Bei etwa 500 Manuskriptseiten hat sie doch einen Schlusspunkt gesetzt und ihr neues Buch „Montmartre – Traum und Schicksal“ auf den Markt gebracht. In Landau hat die Autorin ihr üppiges Werk vorgestellt. Es ist der zweite Band einer „Dilogie“, wie sie die Autorin nennt.

Der erste Band „Montmartre – Licht und Schatten“ stand schon auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Marie Lacrosse ist ein Pseudonym, das sie für ihre historischen Romane nutzt. Im wirklichen Leben heißt sie Marita Spang-Fitzek, hat als Psychologin gearbeitet und lebt mit Mann und Kater in einem Winzerort nahe Bad Kreuznach. Nicht verwandt mit dem Thrillerautor Sebastian Fitzek, wie sie betont.

Die Landauer Stadtbibliothek hatte für den Tag des Buches zu einer Lesung eingeladen, doch Marie Lacrosse liest die wenigste Zeit. Stattdessen erzählt sie, unterstützt von Bild- und Texttafeln, zweieinhalb Stunden lang vom Inhalt und Hintergrund der beiden Montmartre-Romane. Sie schildert die fiktiven und realen Personen, die gesellschaftlichen Bedingungen und Skandale in der turbulenten Zeit der Belle Époque am Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist unterhaltsam und interessant, aber mit fortschreitendem Abend für manchen Zuhörer einfach zu viel des Guten. Die am Schluss übliche Fragerunde entfällt.

Klatsch und Tratsch und Eifersüchteleien

Zwei Frauenschicksale verbinden die Handlung in den beiden Büchern. Elise und Valérie kommen aus völlig unterschiedlichen Welten. Elise ist als Tochter einer Wäscherin in den Slums von Montmartre aufgewachsen. Sie nutzt die einzige Chance, die sich ihr außer Prostitution bietet und wird Cancan-Tänzerin in Varietés des Pariser Vergnügungsviertels. Marie Lacrosse schildert, was sich hinter den Kulissen von Moulin Rouge abspielt, Klatsch und Tratsch, Eifersüchteleien unter den damals berühmten Tänzerinnen. Und überall dabei: Henri de Toulouse-Lautrec, der adlige „Zwerg“, der dieses Milieu in seinen Bildern und Plakaten verewigt hat.

Spannend und voller Brüche ist die Biografie von Valérie, Tochter eines reichen Kunsthändlers, der mit seiner Familie an einem der prunkvollen Haussmann-Boulevards lebt. Durch seinen Einfluss kann sie als einzige Frau auf der Kunstakademie Cormon studieren und lernt dort berühmte Maler kennen. Valérie ist begabt, doch ihr Abschlussbild wird von der Jury des Pariser Salons abgelehnt – schließlich ist sie eine Frau! Als der Vater in den Bau des Panamakanals investiert und durch Betrug fast sein ganzes Geld verliert, muss Valérie einen ungeliebten reichen Mann heiraten – und wird kreuzunglücklich.

Belle Époque der hysterischen „Malweiber“

Die Art, wie in der Belle Époque mit Künstlerinnen umgegangen wird, wie sie als hysterische „Malweiber“ diskriminiert und kleingehalten werden, ist für Marie Lacrosse ein großes Thema. Mit Erschrecken hat sie festgestellt, dass der napoleonische Code Civil von 1804, der als besonders fortschrittlich galt, ein katastrophales Frauenbild vorgibt: Frauen sind dem Mann unbedingten Gehorsam schuldig, dürfen nicht auf ihr Eigentum zugreifen, es gilt die uneingeschränkte väterliche Gewalt über Kinder, und die Tötung einer Ehefrau, die Mann in flagranti erwischt hat, bleibt straffrei. Valérie muss feststellen, dass ihre Chancen in der Kunstwelt gegen Null gehen. Und doch gelingt es ihr, sich zu befreien und ihr Leben zu meistern.

Ist ein dritter Montmartre-Roman zu erwarten? Vielleicht, sagt die Autorin, sie hat noch so viel Stoff. Doch erst mal befasst sie sich mit einem anderen Buchprojekt. Schauplatz ist die Region Bad Kreuznach und es geht um die Edelsteinindustrie.

Lesezeichen

Marie Lacrosse: „Montmartre – Licht und Schatten“, ISBN: 978-3-442-20654-4; „Montmartre – Traum und Schicksal“, ISBN: 978-3-442-20655-1, beide erschienen im Goldmann-Verlag.