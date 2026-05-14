Im Kreis Konstanz sitzt ein Marder in einem Rohr für ablaufendes Regenwasser fest. Bei der Rettung werden auch besondere Hilfsmittel eingesetzt.

Allensbach (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat einen Marder aus einem unterirdischen Rohr in Allensbach (Kreis Konstanz) befreit. Den Angaben nach war zunächst unklar, wie tief das Tier in dem Rohr für ablaufendes Regenwasser saß. Daraufhin sei die Tierrettung gerufen worden. Mit Hilfe einer Kamera sei festgestellt worden, dass der Marder rund 60 Zentimeter tief im Rohr war.

Die Einsatzkräfte legten daraufhin das Rohr frei und demontierten es, um den Marder zu befreien. Dabei sei auch ein Staubsaugerrohr eingesetzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach rund zwei Stunden sei der Einsatz beendet gewesen. Die Tierrettung kümmerte sich um die weitere Versorgung des Marders, hieß es.