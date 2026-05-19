Shakespeares Tragödie „Macbeth“ – komprimiert als One-Man-Show hielt im Landauer Haus am Westbahnhof drei Tage lang Englischschüler der Region in Atem.

Der Fokus der Inszenierung liegt auf der „Madness“ (dem Wahnsinn) des Titelhelden. Verrückt oder nicht: Das ist bei dieser Macbeth-Inszenierung in der Regie von Donal Gallagher die Frage, und sie ist verbunden mit der Definition des Begriffs der Verrücktheit und seiner Bedeutung für die Menschen zu Shakespeares Zeit und der Gegenwart. Denn anno 1611, als das Stück im Londoner Globe-Theatre uraufgeführt wurde, tickten die Leute noch anders als heute.

Hexen galten nicht etwa als ausgeflippte Besenreiter in der Walpurgisnacht, sondern als weise Wahrsagerinnen mit mystischen Fähigkeiten. Frauen hatten im gesellschaftlichen Leben an – aber nie über – der Seite des Mannes zu stehen. Ihre oberste Aufgabe war es, Leben zu schenken. Männer wiederum wurden dazu getrimmt, in den Krieg zu ziehen und zu töten. Solche Gegensätze, die Peadar Donohoe in seiner Bühnenadaption heraushebt, bilden als „Versus-Paare“ den roten Faden der Einmann-Show, die – genau wie zu Shakespeares Zeit – auch Freiwillige aus dem Publikum zur Visualisierung mancher Szene auf die Bühne holt. Wobei nun, anders als damals, auch Frauen als Schauspieler agieren durften.

In Raserei zum Wahnsinn

90 intensive Minuten, bei denen sich Szenen in historischer Originalsprache mit Erklärungen für das Publikum abwechseln, dauert das Drama um Macbeths Verwandlung vom treuen Heerführer zum Königsmörder und Herrscher. Kernelemente der Handlung, wie die Befragung der Hexen nach seinem Schicksal, die Einflussnahme der ehrgeizigen und machtsüchtigen Lady Macbeth oder die Bankettszene, als der Geist des ermordeten Banquo erscheint und Macbeth vollends in den Wahnsinn treibt, werden von Marcus Bale mit packender Intensität gespielt. Nur wenige Requisiten reichen dem beseelten Mimen aus, um in fliegenden Dialogen die Rollen zu wechseln, Morde zu vollführen und in zunehmender Raserei in und außer sich zu gehen.

Videoeinspielungen zeitraffen die Handlung im Hintergrund, während die direkte Ansprache des Auditoriums bewusst Schnitte setzt, durchatmen lässt und zur Reflexion einlädt. Mit Shakespeares Stilmittel der humorvollen Brechung, die all das blutrünstige Geschehen erträglicher machen soll, baut Bale witzige Überraschungsmomente ein. Mit „Übersetzungshilfe“ des Landauer IGS-Lehrers Ralf Gauweiler, der den Austausch mit Cyclone Rep vor vielen Jahren initiierte, lässt Bale den betrunkenen „Porter“ sogar auf Pfälzisch reden: „Isch bin blau, besoffe, hackedischt, vollg’soffe.“ Dabei torkelt er durch den Saal und spritzt Wasser aus seinem Trinkkelch um sich, bevor es wieder ernst wird, weil Lady Macbeth stirbt und der Titelheld seinen Tod im Duell mit Macduff, seinem größten Widersacher, provoziert.

Keine Sichtweise ist falsch

Was wieder eine spannende Versus-Version offenbart, weil Macduff entgegen dem damaligen Stereotyp des Mannes wahre Gefühle spüren und zeigen will. Aber warum fordert Macbeth seinen Widersacher entgegen der Warnung der Hexen heraus? Die Zuschauer erwägen viele Gründe: Weil Macbeth jetzt völlig durchgeknallt ist? Weil er nichts mehr zu verlieren hat? Weil er seine Ehre retten und im Kampf sterben will? Weil er endlich mal eine eigenen Entscheidung treffen und sich nicht von den Vorhersagen der Hexen leiten lassen will? Oder weil ihn Schuldgefühle übermannen? Wie auch immer, meint Bale: „We have to finish und er muss sterben.“

Es gebe viele Sichtweisen, und keine sei falsch. Die vielschichtige Tragödie habe seit der Premiere schon zahlreiche Interpretationen bedient. Der damals amtierende King James I. beispielsweise sei fasziniert, ja besessen gewesen von „Witchcraft“, und so habe Shakespeare von der Idee mit den „weisen Schwestern“ im Stück vermutlich bewusst profitiert. James wurde tatsächlich ein großer Shakespeare-Fan, der Dichter wurde mit dem neu eingeführten Titel „The King’s Men“ geadelt, und das Globe Theatre gewann an Popularität. Eine andere Botschaft des Dramas, nämlich „den negativen Einfluss von zu großen Ambitionen und Machtgier“ sehe man, so Bale, ja bis heute tagtäglich in den Nachrichten. Grund genug, Macbeth immer wieder auf die Bühne und mit seinem Schicksal die Menschen zum Nachdenken zu bringen.

Termin

Am 20. Mai, 19 Uhr, gibt das irische Cyclone Rep Theatre mit Marcus Bale eine Abschlussvorstellung von „The Madness of Macbeth“ für jedermann im Landauer Haus am Westbahnhof.

