Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe wird in den kommenden sechs Jahren von Marcel van Eeden geleitet. Der 1965 in Den Haag geborene Niederländer wirkt seit 2014 an der Akademie als Professor für Malerei und Grafik. Er folgt dem Bildhauer Harald Klingelhöller, der in den Ruhestand wechselt.