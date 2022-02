Mehr als drei Jahre lang jagte Marcel Meinzer (23) dem runden Leder in der höchsten College-Liga der USA nach. Jetzt ist er zu seinem Heimatverein SV Viktoria Herxheim zurückgekehrt. Der Herxheimer, der in der Jugend auch beim FSV Offenbach spielte, war nach dem Abitur 2018 zum Studium in die USA gegangen. Am Kentucky-College hat er den Bachelor in Kommunikationswissenschaften erlangt, in der Heimat will er das Master-Studium aufnehmen.

Für die University of Kentucky spielte Meinzer in der höchsten College-Liga. Die Conference USA ist eine aus 14 Universitäten bestehende Liga. Sein Team erreichte einen ersten Platz und zwei Pokalsiege, er wurde 2021 zum besten Mittelfeldakteur des Jahres gewählt.

„Ich habe mich erneut für die Viktoria entschieden, obwohl eine Reihe von Angeboten höherklassiger Vereine vorlagen“, sagte Meinzer. Er sehe in einer jungen, gut ausgebildeten Mannschaft ein großes Potenzial. Er möchte um den Aufstieg in die Verbandsliga spielen.