Vielseitigkeitsreiter Michael Jung liegt bei der Viersterneprüfung in Marbach weiter vorn. Bei dem Geländeritt auf dem Haupt- und Landgestüts musste der dreimalige Olympiasieger aus Horb am Samstag mit seinem Olympia-Pferd Chipmunk nur 6,4 Strafpunkte wegen einer Zeitüberschreitung hinnehmen. Schon nach der Dressur am Vortag hatte der 40-Jährige mit seinem 15 Jahre alten Wallach vorn gelegen.

Marbach (dpa/lsw) - «Ich bin schon etwas vorsichtiger geritten, weil ich die Bodenverhältnisse berücksichtigen musste», sagte Jung nach seinem Ritt über die 3648 Meter lange Geländestrecke mit ihren 35 Sprüngen. Mit seinem zweiten Pferd Kilcandra Ocean Power beließ er es nach dem zweiten Platz in der Dressur bei einer Formüberprüfung im Gelände und beendete seinen Ritt vorzeitig.

Vor dem entscheidenden Springen am Sonntag (12.30 Uhr) verbesserte sich Felix Vogg aus der Schweiz mit Dao de l’Ocean auf dem zweiten Platz. Dritte ist Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) auf Carlitos Quidditch.

