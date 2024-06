Die Stadt Mannheim trauert um den nach einem Messerangriff verstorbenen Polizisten. Der Oberbürgermeister richtet eine eindringliche Bitte an die Bürgerinnen und Bürger.

Mannheim (dpa) - Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht hat in Gedenken an den nach einer Messerattacke verstorbenen Polizisten ab Montag Trauerbeflaggung am Rathaus der Stadt angeordnet. «Wir alle haben zusammen mit den Angehörigen und Freunden um das Leben des jungen Polizeibeamten gebangt und auf seine Genesung gehofft. Jetzt trifft uns die Nachricht von seinem Tod - ich bin zutiefst erschüttert», erklärte Specht am Sonntagabend. Bei der Kundgebung am Freitag habe sich der Polizist an vorderster Stelle für die Sicherheit und die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.

«Sein Tod zeigt, was Hass und Hetze anrichten können», betonte der CDU-Politiker weiter. Zugleich appellierte Specht an die Bürgerinnen und Bürger: «Ich bitte Sie alle: Lassen Sie uns angesichts der tragischen Entwicklung innehalten und gemeinsam daran arbeiten, unsere Stadtgesellschaft in all ihrer Vielfalt zu einen und jegliche Spaltung zu vermeiden!»

Der 29-jährige Polizist war am Freitag bei einem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz attackiert worden. Er erlag seinen Verletzungen am Sonntagnachmittag. Das Motiv des 25-jährigen Täters ist indes noch immer unklar. Bisher war der Mann, der in Afghanistan geboren wurde, aber 2014 als Jugendlicher nach Deutschland kam, nicht vernehmungsfähig - er war in den Minuten nach der Attacke ebenfalls verletzt worden.