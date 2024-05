Die Herren des Mannheimer HC sind den Damen ins Finale der deutschen Feldhockey-Meisterschaft gefolgt. Beide können nun nach den Hallen-Titeln im Januar das Double perfekt machen.

Bonn (dpa/lsw) - Die Damen und Herren des Mannheimer HC bestreiten erneut die Endspiele bei den deutschen Feldhockey-Meisterschaften. Die Herren setzten sich am Samstagabend im Halbfinale in Bonn mit 2:0 (1:0) gegen den Crefelder HTC durch. Die Nationalspieler Justus Weigand (26. Minute) und Hugo von Montgelas (53.) erzielten die Tore für den Meister von 2017. Die Partie hatte aufgrund eines Gewitters und anschließender Unbespielbarkeit des Platzes mit zweieinhalbstündiger Verspätung begonnen. «Es war mental schwierig, dann wieder hochzufahren. Aber wir haben das gut gemacht und von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft», sagte Weigand. Finalgegner an diesem Sonntag (14.15 Uhr) ist der Hamburger Polo-Club, der mit 2:1 (1:0) gegen den Lokalrivalen Club an der Alster gewann.

Zuvor hatten die MHC-Damen ihr Halbfinale mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen Rot-Weiss Köln gewonnen und waren das vierte Mal in Serie ins Endspiel eingezogen. Den Siegtreffer für den Titelverteidiger erzielte die spanische Nationalspielerin Lucia Jiménez. «Wir haben die Qualität bei den Schützinnen und im Tor, sodass wir im Shootout schwer zu schlagen sind», sagte Damen-Trainer Nicklas Benecke.

Beim 1:1 (0:1) nach 60 Minuten hatte die deutsche Nationalspielerin Stine Kurz (32./Strafecke) den frühen Rückstand (6.) wieder ausgeglichen. Finalgegner am Sonntag (11.30 Uhr) ist nun der Düsseldorfer HC, der mit 3:0 (1:0) gegen den Club an der Alster gewann.

