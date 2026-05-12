In Mannheim brennt es mehrfach. Die Polizei vermutet Brandstiftung - und setzt mehr Kräfte ein.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach mehreren Bränden hat die Polizei ihre Präsenz im Mannheimer Stadtgebiet verstärkt. «Potenzielle Täterinnen und Täter sollen abgeschreckt und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung soll aktiv gestärkt werden», teilte eine Sprecherin mit. Die Streifen- und Kontrollpräsenz durch uniformierte Polizeibeamte sei gezielt erhöht worden.

Drei Brände binnen eines Monats

In der Mannheimer Innenstadt hatte es seit Anfang April dreimal gebrannt: in zwei Lokalen sowie einem Wohn- und Geschäftshaus. Zwei Bewohner waren durch Rauchgas leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung und prüft einen möglichen Zusammenhang. Details zu den Ermittlungen nannte sie zunächst nicht.