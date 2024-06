Mannheim (dpa) - Der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht hat den Angriff auf einen AfD-Kandidaten für die Gemeinderatswahl scharf verurteilt. «Diese feige Tat ist abscheulich und durch nichts zu rechtfertigen», teilte der CDU-Politiker am Mittwoch mit. «Wer Wahlbewerber attackiert, stellt unsere freien, gleichen, allgemeinen, unmittelbaren und geheimen Wahlen infrage - und damit die Basis unserer Demokratie.» Der niederträchtige Vorfall reihe sich ein in eine Serie von Angriffen auf Wahlkampfhelferinnen und -helfer, Politikerinnen und Politiker, die aktuell in ganz Deutschland zu beobachten sei. «Der Hass und die Gewaltbereitschaft, die sich in unserer Gesellschaft derzeit Bahn brechen, sind unerträglich.»