Die Damen des Mannheimer HC haben die Titelverteidigung bei den deutschen Feldhockey-Meisterschaften in Bonn und zugleich das Double nach dem Hallen-Titel im Januar verpasst. Der MHC verlor am Sonntag das Endspiel gegen den Düsseldorfer HC mit 1:2 (1:1). Für die Entscheidung sorgte Lucy Zich in der 38. Minute. Zuvor hatte Charlotte Gerstenhöfer (27.) die frühe DHC-Führung durch Mabel Brands (5.) ausgeglichen.

Bonn (dpa/lsw) - «Wir verpennen den Start und am Ende nageln wir sie hinten fest. Der DHC ist stehend K.o., aber wir machen das Tor nicht», sagte Nationaltorhüterin Lisa Schneider, die den MHC nun in Richtung Niederlande verlassen wird. «Das ist gerade mega emotional, ich habe hier 18 Jahre lang gespielt.» Der MHC hatte zum vierten Mal in Serie im Finale gestanden. Beide Finalistinnen qualifizierten sich zudem für die Euro Hockey League.

