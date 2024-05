Die Damen des Mannheimer HC stehen zum vierten Mal in Serie im Endspiel der deutschen Feldhockey-Meisterschaft. Der Titelverteidiger gewann am Samstag in Bonn sein Halbfinale mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen Rot-Weiss Köln. Den Siegtreffer erzielte die spanische Nationalspielerin Lucia Jiménez als insgesamt neunte Schützin. «Wir haben die Qualität bei den Schützinnen und im Tor, sodass wir im Shootout schwer zu schlagen sind», sagte MHC-Trainer Nicklas Benecke.

Bonn (dpa/lsw) - Beim 1:1 (0:1) nach 60 Minuten hatte die deutsche Nationalspielerin Stine Kurz (32./Strafecke) die frühe Führung von Kölns Emma Boermans (6.) wieder ausgeglichen. «Am Anfang hat unsere Körpersprache nicht gestimmt, deswegen bin ich in der Halbzeit so laut geworden wie sonst nie», ergänzte Benecke. Finalgegner am Sonntag (11.30 Uhr) ist der Gegner des zweiten Halbfinals zwischen dem Club an der Alster und dem Düsseldorfer HC.

Internetseite Hockey-Bundesliga

Internetseite Mannheimer HC