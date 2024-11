Schmerzen zwingen Eiskunstläuferin Nathalie Weinzierl dazu, den Leistungssport zu verlassen. Eins ihrer Ziele kann sie nicht mehr erreichen.

Mannheim (dpa/lsw) - 15 Monate vor den nächsten Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo beendet Eiskunstläuferin Nathalie Weinzierl ihre Karriere. Wegen Problemen mit der Hüfte kann die 30-Jährige aus Mannheim nach einer Wettkampfpause nicht wie geplant zurückkehren.

«Eigentlich war mein Ziel, nochmals an den Olympischen Winterspielen in Mailand teilzunehmen und meine Karriere danach zu beenden. Allerdings hatte ich nach einer guten Vorbereitung seit letztem Herbst immer wieder mit einer permanenten Verletzung zu kämpfen», begründete Weinzierl in einer Mitteilung der Deutschen Eislauf-Union ihre Entscheidung.

Bei den Winterspielen 2014 in Sotschi hatte die zweimalige deutsche Meisterin das Kür-Finale und im Team-Wettbewerb den achten Platz erreicht. Künftig möchte die Teilnehmerin mehrerer Europameisterschaften nebenberuflich als Trainerin in Mannheim arbeiten.