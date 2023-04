Die Adler Mannheim müssen in der Halbfinalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft in den nächsten drei Spielen auf David Wolf verzichten. Der Angreifer wurde aufgrund einer tätlichen Auseinandersetzung beim zweiten Spiel der Serie gesperrt, wie die Liga am Montag mitteilte. Zudem müsse Wolf eine Geldstrafe zahlen.

Mannheim (dpa) - Mannheim hatte das zweite Playoff-Duell mit dem Vorrunden-Zweiten ERC Ingolstadt am Sonntag zu Hause mit 3:6 (0:1, 2:1, 1:4) verloren. Damit steht es in der Serie 1:1. Wer viermal gewinnt, zieht ins Playoff-Finale ein.

