Die Adler Mannheim erreichen als zweites Team das Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga. München liegt gegen Ingolstadt im Vorteil. Straubing verkürzt gegen den Meister.

Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim haben das Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Das Team von Trainer Dallas Eakins bezwang die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 4:3 und entschieden die Viertelfinale-Serie mit 4:1 für sich.

Dem EHC Red Bull München fehlt nach dem 6:3 gegen den ERC Ingolstadt beim Stand von 3:2 nur noch ein Erfolg für die Runde der besten Vier. Die Straubing Tigers verkürzten durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen Meister Eisbären Berlin die Serie auf 2:3.

Die Adler Mannheim lagen beim 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) gegen Bremerhaven zwar 0:2 und 2:3 zurück. Allerdings hatten sie immer die passende Antwort. Nationalspieler Leon Gawanke (56.) sorgte mit seinem Treffer zum 4:3 für die Entscheidung und den Sprung in die nächste Runde.

Torreiches Spiel in München

Im ersten Match zwischen München und Ingolstadt nach dem überharten vierten Spiel mit 155 Strafminuten und der 14-Spiele-Sperre für Münchens Fabio Wagner legten beide Mannschaften den Fokus deutlich mehr auf Eishockey. Vor allem ab dem zweiten Drittel lieferten sich beide Teams eine torreiche Partie. Alberts Smits (46.) und Brady Ferguson (60.) machten den 6:3-Sieg der Münchner perfekt.

Dass die Spieler die Vorkommnisse der bisherigen Begegnungen unter anderem mit dem brutalen Check von Wagner nicht einfach vergessen können, bestätigte Ingolstadt Daniel Pietta. «Nach dem Ende der Serie werde ich etwas dazu sagen», kündigte der 39 Jahre alte Routinier bei Magentasport an. Spiel sechs findet am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) in Ingolstadt statt.

Straubing verkürzt

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat beim 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) in Straubing die vorzeitige Entscheidung verpasst. Eric Mik (10.) für Berlin und Straubings Wade Allison (27.) waren in der regulären Spielzeit erfolgreich. Elis Hede entschied mit seinem Treffer in der 68. Minute das Match und sorgte für Spiel sechs am Samstag (16.30 Uhr/Magentasport) in Berlin.