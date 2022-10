Der SV Waldhof Mannheim wartet in der 3. Fußball-Liga weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison. Das Team von Trainer Christian Neidhart unterlag dem SC Freiburg II am Samstag mit 2:3 (1:0) und rutschte dadurch in der Tabelle auf den achten Rang ab.

Mannheim (dpa/lsw) - Mit drei Gegentoren innerhalb einer knappen Viertelstunde gerieten die Waldhöfer in der zweiten Halbzeit auf die Verliererstraße. Erik Wiklöf (47.) und Vincent Vermeij (52./61.) drehten einen Freiburger Pausenrückstand in ein 3:2. Unmittelbar vor der Führung hatte Daniel Keita-Ruel für den SVW zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen (60.). In Front waren die Mannheimer zuvor durch Alexander Rossipal gegangen (32.).

Dieses 1:0 verdienten sich die Waldhöfer in der ersten Halbzeit dank einer starken läuferischen Leistung und einer guten Struktur im eigenen Spiel - trotz einiger spielerischer Mängel. Zu einem Erfolg im Breisgau reichte eine ordentliche Hälfte aber nicht.

