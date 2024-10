Waldhof Mannheim rückt in der Tabelle auf Rang neun vor. Ein Spieler feiert ein gelungenes Jubiläum.

Mannheim (dpa/lsw) - Mit dem dritten Heimsieg in Folge hat der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seinem Kapitän Marcel Seegert in dessen 300. Spiel für den Verein ein schönes Jubiläum bereitet. Die ersatzgeschwächten Kurpfälzer bezwangen am Freitagabend vor 11.334 Zuschauern dank Treffern von Terrence Boyd (32.), Kelvin Arase (77.) und Kennedy Okpala (90.+4) den FC Erzgebirge Aue mit 3:0 (1:0).

Damit rückte der Waldhof, bei dem Janne Sietan ein starkes Debüt feierte, vor den übrigen Partien des zehnten Spieltags in der Tabelle auf Platz neun vor. Für Aue war es die dritte Pleite in Folge. Die Gastgeber zeigten sich in einem Spiel auf überschaubarem Drittliga-Niveau als die offensiv bessere Mannschaft und ließen auch in der Druckphase der Gäste nach der Pause nicht viel zu. Spätestens mit dem Treffer von Arase machten die Gastgeber den Deckel auf die Partie.