In Heidelberg ist es zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Die Feuerwehr muss einen Menschen befreien.

Heidelberg (dpa/lbw) - Bei einem Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle in Heidelberg ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Der wartende Mann stürzte nach Polizeiangaben am späten Montagabend und wurde zwischen der Bahnsteigkante und einer einfahrenden Straßenbahn eingeklemmt. Er musste demnach von der Feuerwehr befreit werden und kam in ein Krankenhaus.

Fahrgäste wurden nicht verletzt und haben von dem Unfall nach ersten Informationen wenig mitbekommen, sagte ein Sprecher. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei noch. Der Stadtbahnverkehr wurde bis zum frühen Morgen durch die Streckensperrung beeinträchtigt.