Mehrere Männer geraten in Sindelfinger Gaststätten in Streit. Eine Pistole und ein Messer sind im Spiel. Jetzt haben auch Spezialeinsatzkräfte die Verdächtigen ins Visier genommen.

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein 27-Jähriger soll in einer Sindelfinger Gaststätte (Landkreis Böblingen) mit einer Pistole auf einen anderen gezielt und ihm mit der Schusswaffe ins Gesicht geschlagen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, ist der Mann wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen.

Er wurde bereits in der vergangenen Woche bei einer großen Durchsuchungsaktion vorläufig festgenommen. Polizisten durchsuchten dabei auch die Räume von sieben weiteren Tatverdächtigen. Auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos waren im Einsatz.

Hintergrund der Aktion waren zwei gewalttätige Auseinandersetzungen in zwei Gaststätten in Sindelfingen. Anfang März sollen insgesamt sechs Angreifer auf verschiedene andere losgegangen sein, sie geschlagen und leicht verletzt haben. Dabei soll auch der Hauptverdächtige seinem Opfer mit der Pistole gedroht und ihm mit einem Schlag eine blutige Verletzung zugefügt haben. Die genaue Ursache für den Streit war zunächst noch unklar. Eine Woche darauf soll unter anderem ein Mann mehrfach mit einem Messer auf einen anderen eingestochen und ihn schwer verletzt haben.