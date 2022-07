Mit einem Kabel soll ein Mann versucht haben, seine Ehefrau zu strangulieren. Wegen des Verdachts der versuchten Tötung kam der 41-Jährige aus Weingarten (Landkreis Ravensburg) am Freitag in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Zuvor war der Mann in eine Psychiatrie gebracht worden.

Weingarten (dpa/lsw) - Er hatte den Ermittlungen zufolge am Donnerstag im Streit seiner Frau mit dem Tod gedroht und ihr dann das Kabel um den Hals gelegt und zugezogen. Die 31-Jährige wehrte sich. Sie konnte sich befreien, fliehen und den Notruf alarmieren. Die Frau wurde leicht verletzt.