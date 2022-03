Eine Pistenraupe ist in Österreich über einen deutschen Snowboardfahrer gefahren, der in einer breiten Kuhle im Schnee gekauert unverletzt überlebte. Der 41-Jährige habe bei dem Vorfall auf der gesperrten Talabfahrt am Freitagabend aus Instinkt gehandelt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer des rückwärtsfahrenden Pistenbullys hatte den Sportler im Skigebiet Golm übersehen, als er gerade die durch Skifahrer stark ausgefahrene Kuhle ausgleichen wollte. Da der 41-Jährige aus Baden-Württemberg zwischen den Ketten lag, blieb er unverletzt. Der Fahrer stieg aus und kümmerte sich um den Mann. Das Snowboard wurde schwer beschädigt.

