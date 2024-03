Baienfurt (dpa/lsw) - Ein Mann ist auf einem Firmengelände in Baienfurt (Kreis Ravensburg) von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Polizeiangaben zufolge erlag der 60-Jährige seinen Verletzungen am Montag noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer hatte ersten Erkenntnissen zufolge an seinem geparkten Fahrzeug hantiert, als ein weiterer Lastwagenfahrer direkt daneben vorwärts losfuhr, den anderen Mann offenbar übersah und ihn mit seinem Laster erfasste. Den genauen Hergang sollte ein Gutachter klären.

Pressemitteilung