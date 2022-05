Ein 66 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag in Laupheim im Kreis Biberach unter seinen Gartentraktor geraten und schwer verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei vom Samstag saß der Mann auf dem Fahrzeug und mähte auf dem eigenen Grundstück den Rasen. Als er über eine Kante fuhr, kippte der Traktor um und begrub ihn unter sich. Zur Rettung des 66-Jährigen kam die Feuerwehr. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Laupheim (dpa/lsw) - PM