Ein Fußgänger will mit seinem Rollator eine Straße in Freudenstadt überqueren. Ein Auto biegt in dieselbe Straße ein. Es kommt zum Unglück.

Freudenstadt (dpa/lsw) - Ein Fußgänger mit Rollator ist beim Überqueren einer Straße in Freudenstadt von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer bog in dieselbe Straße ein, die der Fußgänger überqueren wollte, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann kam es zum Unfall, wobei der Fußgänger auf die Straße stürzte.

Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Das Alter der Beteiligten gab der Polizeisprecher zunächst nicht an.