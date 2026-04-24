Ein 57-Jähriger und seine Kollegen wollen in einer Baugrube ein Kabel verlegen. Plötzlich löst sich die 1,5 Tonnen schwere Trommel über ihnen. Und stürzt auf einen der Männer herab.

Langenenslingen (dpa/lsw) - Ein 57-Jähriger ist in Langenenslingen (Kreis Biberach) während der Arbeit von einer Kabeltrommel begraben worden. Er wurde dabei laut den Angaben der Polizei womöglich lebensgefährlich verletzt. Der Mann befand sich demnach mit zwei weiteren Arbeitern in einer Baugrube eines landwirtschaftlichen Anwesens, um ein Kabel zu verlegen. Ein weiterer Maschinenführer steuerte den Angaben zufolge einen Teleskoplader, an dem eine rund 1,5 Tonnen schwere Kabeltrommel transportiert wurde.

Beim Abrollen des Erdkabels über der Grube löste sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Trommel und begrub den 57-Jährigen unter sich. Mit Hilfe des Teleskopladers wurde die Kabeltrommel demnach angehoben und der Arbeiter befreit. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Warum sich die Kabeltrommel gelöst habe, sei noch unklar. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen.