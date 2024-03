Weil am Rhein (dpa/lsw) - 26 Jahre lang wurde er international gesucht: Ein 47-Jähriger ist bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) geschnappt und festgenommen worden. Der Mann soll 1998 an einem Heroinschmuggel beteiligt gewesen sein und wurde daraufhin von der Türkei gesucht, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. In der Nacht zum Freitag wurde er dann beim Versuch, aus Deutschland auszureisen, kontrolliert. Auf Anordnung eines Amtsgerichtes kam er am Dienstag in Untersuchungshaft. Es wird nun geprüft, ob der 47-Jährige in die Türkei ausgeliefert wird.

Pressemitteilung