Sägearbeiten im Wald enden dramatisch: Ein Mann stirbt, ein weiterer wird schwer verletzt und per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Was genau ist passiert?

Ulm (dpa) - Bei Sägearbeiten in einem Waldgebiet im Landkreis Göppingen ist ein 78 Jahre alter Mann von herabfallenden Ästen erschlagen worden. Ein 55-Jähriger wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Den Angaben zufolge waren die beiden Männer damit beschäftigt, Totholz von Bäumen zu entfernen. Dabei lösten sich Äste und fielen auf die Männer. Der 78-Jährige starb nach dem Unglück vom Mittwoch noch an der Unfallstelle.