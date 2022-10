Bei der Arbeit auf einer Baustelle in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann in einer Grube verschüttet worden. Er konnte am Samstagnachmittag von Rettungsdienst und Feuerwehr gerettet werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Schwere seiner Verletzungen konnte der Arzt nach Angaben der Polizei vor Ort nicht feststellen. Lebensgefahr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann dann in ein Krankenhaus.

Rauenberg (dpa/lsw) - Zuvor hatte der Mitarbeiter einer Firma mit seinem Kollegen eine ungefähr drei Meter tiefe Grube ausgehoben, wie es hieß. Als er in der Grube stand, gab die Erde den Angaben zufolge nach und begrub den 32-Jährigen bis unterhalb der Brust.

Mitteilung der Polizei