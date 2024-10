Ein Mann versucht, mit Pestiziden ein Wespennest in einem Rollladenkasten zu entfernen. Das versprühte Gift trifft auf seine elektrische Fliegenklatsche und fängt Feuer.

Konstanz (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Konstanz bei dem Versuch, ein Wespennest in einem Rollladenkasten zu entfernen, einen Hausbrand verursacht. Mit Pestiziden habe der 54-Jährige das Nest am Montag beseitigen wollen, als das versprühte Gift auf seine elektrische Fliegenklatsche getroffen sei und sich entzündet habe, teilte die Polizei mit. Demnach wollte er mit der Fliegenklatsche Insektenstiche verhindern.

Die Feuerwehr trug die Fassade des Mehrfamilienhauses ab, um Glutnester in den Zwischenwänden löschen zu können. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Das Haus blieb zunächst unbewohnbar. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere zehntausend Euro.