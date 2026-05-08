Baden-Württemberg Mann will Straßensperrung entfernen - Bauarbeiter verletzt

Blaulicht
Der Bauarbeiter wollte den Mann auf die Sperrung hinweisen. (Symbolbild)

Ein Autofahrer ignoriert eine Baustellenabsperrung – und wirft dem Bauarbeiter einen schweren Gegenstand an den Rücken. Dann fährt er davon.

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Vorfall an einer Straßensperrung in Mannheim hat ein Autofahrer einen Bauarbeiter leicht verletzt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte.

Der 45-Jährige hatte zuvor eine Straßensperrung wegen eines Wasserrohrbruchs ignoriert, wie es hieß. Er habe dann versucht, die Absperrung eigenmächtig zu beseitigen, um weiter fahren zu können. Als der Bauarbeiter ihn zurechtwies, soll der Mann eine etwa 15 Kilogramm schwere Folie ergriffen und gezielt in Richtung des Mannes geworfen haben. Der Gegenstand traf den Bauarbeiter am Rücken, er stürzte. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Knie und am Rücken.

Der Verdächtige fuhr nach dem Vorfall am Donnerstag davon, konnte allerdings identifiziert werden.

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