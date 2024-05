Welzheim (dpa/lsw) - Ein Firmenmitarbeiter hat an einer Solaranlage in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) einen Stromschlag erlitten und ist ins Krankenhaus gekommen. Polizeiangaben zufolge hatte der 29-Jährige am Dienstag am Dach eines Wohnhauses eine Photovoltaikanlage demontiert. Grund für den Stromschlag war vermutlich ein Defekt am Wechselrichter. Wechselrichter wandeln den von Photovoltaikanlagen erzeugten Strom in den haushaltsüblichen Wechselstrom um, der dann wiederum in das öffentliche Netz eingespeist werden kann

