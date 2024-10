Ein Mann gerät in Streit mit seinem Mitbewohner – und würgt diesen so lange, bis Augenzeugen dazwischengehen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen versuchten Totschlags.

Bad Schussenried (dpa/lsw) - Ein Mann soll versucht haben, seinen Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Bad Schussenried (Kreis Biberach) zu erwürgen. Die Staatsanwaltschaft ermittele wegen versuchten Totschlags, sagte ein Polizeisprecher.

Der 30-Jährige soll den 20-Jährigen so lange gewürgt haben, bis Mitbewohner dazwischen gegangen seien. Sie verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den Beschuldigten nach der Tat am Dienstag noch am Tatort fest. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Tat ging ein Streit voraus - worum es dabei ging, war zunächst unklar.