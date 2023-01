Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Mann ist wegen des Verdachts der versuchten Tötung mit einer Stichwaffe festgenommen worden. Der 38-Jährige war Teil von einer Gruppe, die am Mittwoch in Heilbronn mit einer anderen Gruppe aneinandergeraten war, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Dabei seien zwei Person verletzt worden - eine davon schwer.

PM Polizei