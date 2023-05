Weil er versucht haben soll, ein Einfamilienhaus in Aulendorf (Kreis Ravensburg) anzuzünden, sitzt ein Mann nun in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, nahm die Polizei den Mann am Freitag fest. Das Amtsgericht Ravensburg erließ am selben Tag Haftbefehl gegen den 51-Jährigen wegen des dringenden Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung.

Aulendorf (dpa/lsw) - Demnach soll der Tatverdächtige Mitte Mai wegen privater Streitigkeiten eine Papiertonne in Brand gesteckt haben, die an dem Wohnhaus unter einem Carport stand. Passanten hätten das Feuer gelöscht und damit verhindert, dass die Flammen auf das Haus übergriffen.

Am vergangenen Mittwoch soll der Mann den Angaben nach an mehreren Stellen um das Haus herum Diesel verschüttet haben. Weil ihn die 35 Jahre alte Bewohnerin des Hauses rechtzeitig bemerkte, sei der Mann nicht dazu gekommen, den Kraftstoff zu entzünden.

Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft