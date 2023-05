Weil er auf einen Bekannten eingestochen und diesen dabei schwer verletzt haben soll, ist ein 38-Jähriger im Kreis Esslingen wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags festgenommen worden. Nach einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft soll es zwischen dem Tatverdächtigen und dem 32 Jahre alten Opfer in der Nacht zum Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen zum Streit gekommen sein. Dabei soll der Tatverdächtige mit einem zunächst unbekannten Gegenstand auf den 32-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer habe schwere Verletzungen erlitten, befinde sich allerdings nicht mehr in Lebensgefahr.

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Tatverdächtige in Begleitung seiner Freundin mit dem 32-Jährigen zu einer Aussprache getroffen. Das Opfer sei in der Vergangenheit mit der jetzigen Freundin des Tatverdächtigen zusammen gewesen, worin Polizei und Staatsanwaltschaft auch den Grund für den Streit vermuten. Das Paar sei nach dem Vorfall in die Wohnung der Freundin in einer Gemeinde im Kreis Esslingen geflüchtet. Dort habe die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen.

