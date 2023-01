Die kleinen Boutiquen der Kurhaus-Kolonnaden in Baden-Baden laden Kundinnen und Kunden zum Flanieren ein. Doch im Mai 2016 spielten sich hier Szenen ab wie in einem Krimi - mit erheblichen Auswirkungen für eine Verkäuferin. Das hat nun Folgen vor Gericht.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Fast sieben Jahre nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in den Kurhaus-Kolonnaden in Baden-Baden wird einem der mutmaßlichen Täter ab dem heutigen Donnerstag der Prozess gemacht. Der damals 24-Jährige soll im Mai 2016 mit einem noch unbekannten Komplizen eine Mitarbeiterin in ein Verkaufsgespräch verwickelt, sie dann plötzlich von hinten umklammert und mit Tränengas besprüht haben. Danach fesselten die Täter die Frau und raubten nach Gerichtsangaben unter anderem Uhren, Schmuckstücke und hochwertige Sonnenbrillen in einem Gesamtwert von rund 190.000 Euro.

Die Verkäuferin habe durch den Einsatz des Tränengases an beiden Augen Schäden erlitten. Näheres dazu werde im Laufe der Verhandlung zu klären sein, teilte eine Sprecherin des Gerichts mit.

Am Donnerstag sind sechs Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Zudem hat das Gericht zwei weitere Termine bis 23. Februar angesetzt.

Der Angeklagte soll nach der Tat geflohen sein. Seit der Überstellung aus Litauen im vergangenen Jahr ist er in Untersuchungshaft. Laut der Sprecherin hat er sich bislang nicht zu den Vorwürfen eingelassen.

Die Kurhaus-Kolonnaden waren vor mehr als 150 Jahren in Anlehnung an die damaligen Pariser Geschäftspassagen gebaut worden. Die knapp 20 kleinen Boutiquen sollten der steigenden Nachfrage von Touristen und Händlern in der aufstrebenden Bäderstadt gerecht werden. In den inzwischen denkmalgeschützten Shops am Eingang zum Stadtzentrum und in der Nähe von Kurgarten, Kurhaus mit Kasino und dem Theater finden Kundinnen und Kunden unter anderem exklusive Handwerkskunst.

Infos über Kurhaus-Kolonnaden