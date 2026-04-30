Baden-WürttembergMann wegen Hunderter Fälle sexuellen Missbrauchs verhaftet
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein heute 84 Jahre alter Mann soll sich über viele Jahre in mehreren hundert Fällen an Kindern vergangen haben. Der inzwischen verhaftete Deutsche habe die Kinder sowohl im familiären Umfeld als auch in einem Schwimmbad zu sexuellen Handlungen gezwungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit.
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