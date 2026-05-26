Ein 70-Jähriger wird bei Arbeiten auf einem Feld von seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug überrollt. Er kann noch selbst den Notruf wählen. Was ist passiert?

Maselheim (dpa/lsw) - Ein 70-Jähriger ist bei Arbeiten auf einem Feld bei Maselheim (Kreis Biberach) von einem rund 2,5 Tonnen schweren Traktor mit Anhänger überrollt worden. Dabei wurde er laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Mann konnte demnach selbst den Notruf wählen.

Passiert war der Unfall beim Verladen von Heuballen auf den Anhänger des Traktors, wie es weiter hieß. Dabei sei das Fahrzeug nicht ausreichend gesichert gewesen. Als der 70-Jährige hinter dem Anhänger stand, sei er überrollt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink geflogen.