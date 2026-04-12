Baden-Württemberg Mann von Schüssen getroffen und schwer verletzt

Blaulicht
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild)

Im Maillepark in Esslingen eskaliert ein Streit: Ein Mann wird durch Schüsse schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Ein 31‑Jähriger ist in Esslingen durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Im örtlichen Maillepark seien mehrere Menschen in einen Streit geraten. Dann fielen Schüsse, die den Mann trafen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Schwerverletzte wurde per Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die drei Angreifer flüchteten anschließend unerkannt.

Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten vor Ort Spuren. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Ob die Tat möglicherweise im Zusammenhang mit den andauernden Gang-Rivalitäten im Großraum Stuttgart steht, sei ebenfalls nicht geklärt, so der Sprecher. Die Polizei sucht nach Zeugen, die von der Tat in der Nacht etwas mitbekommen haben.

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