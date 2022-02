Rottenburg (dpa/lsw) - Ein 20 Tonnen schwerer Radbagger hat einen Mann in Rottenburg (Landkreis Tübingen) überrollt und tödlich verletzt. Der 53-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 59 Jahre alte Fahrer des Radbaggers fuhr am Donnerstag rückwärts und übersah dabei den Angaben zufolge eine Gruppe von Arbeitenden. Der 53-Jährige sei gestürzt. Die Rettungskräfte hätten dem Mann nicht mehr helfen können. Von den anderen Arbeitenden sei niemand verletzt worden.

Polizeimeldung