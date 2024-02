Ein Mann hat wohl betrunken und mit überhöhter Geschwindigkeit einen Frontalzusammenstoß verursacht. Dabei wurden sowohl er als auch ein 68-Jähriger schwer verletzt, so die Polizei. Der 36 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher soll bei Ehingen (Alb-Donau-Kreis) in der Nacht auf Donnerstag in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten sein. Dort kam ihm der 68-Jährige mit seinem Fahrzeug entgegen und die Autos stießen frontal zusammen. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in einer Klinik.

Ehingen (dpa/lsw) - Die Geschwindigkeit an der Unfallstelle soll auf 60 km/h begrenzt sein. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 36-Jährige zu schnell gefahren. Außerdem soll er unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

