Ein 36-Jähriger ist wegen versuchten Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin festgenommen worden. Der Mann habe die 34-Jährige am Donnerstag in einer Straße in Ludwigsburg abgepasst und mit einem Messer auf sie eingestochen, teilte die Polizei mit.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Anschließend sei der Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet, konnte jedoch etwa zwei Stunden später festgenommen werden. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Das 34-jährige Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

PM Polizei