Konstanz (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Konstanz am Bodensee aus einer Gruppe heraus Reizgas in einem Wettbüro versprüht. Der Mann war Teil einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe, die sich zuvor «ungebührlich» verhalten habe, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Als die Gruppe von einem Mitarbeiter ermahnt wurde, kam es demnach zur Reizgas-Attacke. Anschließend seien die Männer gegangen. Mehrere Menschen erlitten Atemwegsreizungen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

PM Polizei