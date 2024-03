Bei einem Streit hat ein junger Mann in einem Linienbus in Esslingen am Neckar Pfefferspray versprüht. Wie viele Menschen dadurch verletzt wurden, war zunächst unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach sollen sich am frühen Sonntagmorgen eine fünf- bis siebenköpfige Gruppe und zwei weitere Businsassen gestritten haben. Im Laufe der Auseinandersetzung versprühte der 18-Jährige dann das Reizgas. Nachdem der Busfahrer eine Vollbremsung eingeleitet hatte und die Beteiligten gemeinsam ausgestiegen waren, soll es noch zu einem Gerangel gekommen sein, wie es weiter hieß.

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Die Polizei untersucht nun die Hintergründe des Vorfalls. Am Samstag war es in einem Linienbus in Reutlingen zu einer Schlägerei zwischen einem Busfahrer und einem betrunkenen Fahrgast gekommen - der 59 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt.

