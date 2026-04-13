Mitten in der Nacht kracht ein Auto durch die Leitplanke einer Brücke und landet im Bach. Wie es zu dem Unfall kam und welche Folgen der Unfall für den Fahrer hat.

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Vermutlich übermüdet hat ein 32-jähriger Mann die Kontrolle über sein Auto verloren und ist dabei von einer Landstraße in einen Bach bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) gestürzt. Laut Polizei wurde er dabei leicht verletzt.

Zuvor war der Fahrer nach links von der Straße abgekommen. Hierdurch krachte sein Auto gegen die Leitplanke einer Brücke, durchbrach diese und landete schließlich im darunter fließenden Bach.

Der 32-Jährige wurde in der Nacht in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Auf welche Summe sich die Schäden an Fahrbahn und Brücke belaufen, ist bislang nicht bekannt.



Neben Polizei und Rettungsdienst war den Angaben zufolge auch die Feuerwehr im Einsatz.